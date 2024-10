Consigli di quartiere. Dibattito sulle regole

Consigli di quartiere e di frazione, come farli. La prima commissione consiliare permanente del Comune di Colle è convocata per domani alle 17 per discutere le proposte della giunta sulle modifiche da apportare allo Statuto comunale per l’istituzione dei consigli di quartiere e di frazione, prima della seduta del consiglio comunale per l’approvazione. "L’obiettivo - spiega il presidente Enrico Galardi (Pd) - è trovare un’intesa più ampia possibile, perché nessuno è contrario a forme allargate di partecipazione, nella consapevolezza che potrebbero essere realizzate secondo varie modalità". Lapidario il sindaco Piero Pii: "L’argomento è stato rinviato da un precedente consiglio comunale e ben venga un approfondimento, ma i consigli dovranno entrare in attività nelle prime settimane del 2025".