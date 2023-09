Consegna del Masgalano e altri eventi per la Contrada della Torre

· CHIOCCIOLA

– E’ indetto un bando per l’assegnazione del Premio di Studio in memoria di Victor Hugo e Luigi Zalaffi, offerto da Roberto e Anna Maria Zalaffi, da assegnarsi ad uno studente della Scuola Secondaria di Secondo Grado che si sia maggiormente distinto nel corso dell’anno scolastico 202223 ed abbia conseguito la promozione all’anno successivo o terminato lodevolmente la Scuola. Per la partecipazione al concorso occorre essere iscritti negli elenchi dei Protettori della Contrada con provenienza dalla Sezione Piccoli Chiocciolini ed essere in regola con il tesseramento.

La domanda dovrà essere corredata di un certificato attestante la votazione o il giudizio finale. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla Cancelleria della Contrada tramite consegna brevi manu o via e-mail all’indirizzo cancelleria@ contradadellachiocciola.it entro e non oltre le 20 del 11 ottobre 2023. La consegna del Premio avverrà domenica 15 ottobre 2023 in occasione del Banchetto di Chiusura dell’Anno Contradaiolo.

· CIVETTA

– La Contrada indice anche per il 2023 il bando per la Borsa di Studio ‘Sabatino’ Mori’ a favore di studenti civettini che nell’anno scolastico 2022-2023 abbiano frequentato uno dei cinque anni di una qualsiasi Scuola Media Superiore, riportando la media di scrutinio di almeno 710. Verrà assegnato un premio di 700 euro per il primo classificato e di 300 euro per il secondo. Si ricorda che per gli studenti del quinto anno valgono i voti di ammissione all’esame, per evidenti motivi di raffronto con le votazioni di coloro che hanno frequentato le altre classi. Il bando con le norme per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito (https:www.contradadellacivetta.iteventborsa-di-studio-sabatino-mori-bando-2023) oppure se ne può richiedere copia alla Cancelleria della Contrada. Le domande sono da inoltrare o consegnare manualmente.

· GIRAFFA

– Oggi torna con la sua quarta edizione, ‘Birriamo in Provenzano". Vi aspettiamo dalle 19:30 con streetfood, degustazione di birre artigianali e buona musica, in Pizza Provenzano. Musica con gli 80 Febbre! Per info contattare [email protected] o chiamare il 3381294639.

· LEOCORNO

– Venerdì 22 settembre la contrada del Leocorno celebrerà il 50° anniversario della vittoria del Masgalano del 1973. L’evento avrà inizio alle 18,30 con una conferenza nei locali della Contrada dedicata all’evoluzione del corteo storico per proseguire poi con un aperitivo itinerante all’interno della sede storica tra le monture vittoriose. Successivamente, in Piazzetta Virgilio Grassi, si terrà una cena conviviale con ricordi e testimonianze dei protagonisti dell’epoca.

· TORRE

– Domani consegna del Masgalano. A seguire la cena.

– Venerdì 22 settembre alle 7,40 donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835.

– Domenica 24 dalle 10,30 alle 12,30. Apertura mensile del museo. Gita dei piccoli a Saltalbero.

– Martedì 26 alle 20,30 cenino.

– Sabato 30 cena del servizio del Mangia&Bevi.

– Martedì 3 ottobre alle 20,30 cenino.