Consegna del Masgalano a Siena: Torre vincitrice, bandierini e pergamene

Si sono distinte per ‘eleganza, dignità di portamento e coordinazione’, le comparse di Salicotto, sfilate sul tufo per il Corteo storico, prima delle Carriere di luglio e di agosto: alla Contrada della Torre sarà consegnato domani alle 17,30, in piazza del Campo, il Masgalano, quest’anno realizzato dal laboratorio orafo ‘Il Galeone’ e offerto dagli archivisti delle diciassette Consorelle. Sarà il sindaco Nicoletta Fabio a consegnare, appunto, il prezioso riconoscimento al priore Antonio La Marca, di fronte ad autorità cittadine e alle rappresentanze contradaiole. Per la Torre si tratta dell’ottavo storico successo: il primo risale al 1954, l’ultimo al 2014, anno in cui venne offerto dalle donne delle Contrade. Le comparse di Salicotto si sono aggiudicate il Masgalano con il punteggio di 680,3; al secondo posto è arrivata la Civetta (676), al terzo la Chiocciola (674,4). In caso di maltempo la consegna si svolgerà al Teatro comunale dei Rinnovati. Nel corso della cerimonia saranno consegnati dei riconoscimenti anche ai proprietari dei cavalli vittoriosi nel Palio di Provenzano e in quello dell’Assunta di quest’anno, rispettivamente Violenta Da Clodia e Zio Frac, che riceveranno i tradizionali ‘bandierini’ e delle pergamene, realizzati dagli studenti del Liceo artistico statale di Siena ‘Duccio di Boninsegna’. In particolare, per Violenta Da Clodia Anna Mugnaini ha realizzato il bandierino ed Elsa Tamburini la pergamena; per Zio Frac il bandierino è opera di Giulia Buracchi e di Anna Perrino la pergamena; mentre la pergamena che sarà donata alla Contrada della Torre, vincitrice del Masgalano porta la firma di Carolina Giotti.