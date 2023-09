Consegna 6Card. Cambiano gli orari

Nuovi orari di consegna delle tessere magnetiche 6Card alla stazione ecologica di Colle di via delle Lellere. Le schede per l’apertura dei nuovi cassonetti per i rifiuti possono essere ritirate dagli intestatari della cartella Tari ogni martedì dalle 8,30 alle 12 ed ogni giovedì dalle 15 alle 18, senza nessuna spesa in caso di primo ritiro, al costo di 5 euro ciascuna di caso di tessere aggiuntive.