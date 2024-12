Confronto Comune-Acque. Cenni: "L’obiettivo è migliorare il servizio"

La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni bacchetta nuovamente Acque spa per le perdite provocate dalle continue rotture della tubature della rete idrica, chiedendo un nuovo incontro con il gestore dell’acquedotto. Parole, quella della Cenni, pronunciate ieri sera in apertura di consiglio comunale. "Vi sono investimenti che stanno procedendo e altri che si sono conclusi come quello su via Andreuccetti – ha detto Cenni –. Tuttavia c’è un tema importante da affrontare di nuovo che è la tempestività di certi interventi e una maggiore attenzione nell’esecuzione dei lavori e nei ripristini. E’ il momento di tirare le fila di una interlocuzione che non si è mai interrotta fin dalla fine di luglio quando ci siamo incontrati con i vertici di Acque".

E ancora: "L’obiettivo è migliorare il servizio ed è senza ombra di dubbio condiviso – ha aggiunto la sindaca –. Proprio per questo, anche alla luce di alcuni episodi che si sono verificati nelle scorse settimane, si rende necessario un nuovo incontro per confrontarci sul piano di investimenti, sullo stato di avanzamento del progetto di adeguamento di Cepparello ma anche sui miglioramenti avvenuti in questi mesi e su quelli che necessitano di ulteriore attenzione. Sarà l’occasione – ha concluso Cenni – per riconfrontarci anche u valutazioni già condivise e su cui è opportuno assumere decisioni fra cui la riapertura di uno sportello di Acque in città".

Una questione, quella delle tante criticità della rete idrica, al centro qualche mese fa di un primo incontro tra Acque spa e la stessa Cenni. Un incontro sollecitato dalla sindaca e in cui Acque ha annunciato un programma di interventi per migliorare la situazione. Dal 2016 al 2023, nel territorio comunale di Poggibonsi Acque ha effettuato investimenti per 18 milioni, con riferimento soprattutto all’acquedotto, al quale sono stati riservati 14,7 milioni. Tra gli interventi più rilevanti il risanamento delle reti idriche in via della Repubblica (430 mila euro), a Lecchi (200 mila euro) e in via Poggio ai Grilli (250 mila euro), le sostituzioni delle tubazioni in via Galvani (250 mila euro), via Sangallo (200 mila euro) e via Montesabotino (130 mila euro) e infine nelle vie Montorsoli, Treves Frilli, Leopardi, dei Tulipani, del Progresso e in piazza Mazzini. Per il biennio in corso sono già stati pianificati interventi urgenti per un totale di 2 milioni di euro.