Confindustria Toscana sud. Capone torna al ministero

Colpo di scena nella Direzione di Confindustria Toscana Sud: l’attuale direttore Antonio Capone lascia Siena per un incarico di prestigio a Roma, dopo aver da abienti vicini al ministero del Lavoro. Già direttore delle Delegazioni di Grosseto e Siena, Capone vanta una lunga carriera confindustriale oltre a numerosi altri incarichi tra i quali la segreteria tecnica presso il ministero del Lavoro e la Direzione Generale dell’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori) oggi Inapp. Capone è stato una delle figure più vicine al giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Con la sua esperienza e competenza, è arrivato a Siena nel 2022 succedendo a Massimiliano Musmeci.

In Confindustria Toscana Sud si è distinto per la capacità di gestire i rapporti con gli associati, dimostrando sempre equilibrio e buon senso, oltre a una profonda conoscenza delle normative vigenti. Ora l’incarico al ministero dove la sua competenza e professionalità saranno preziose. Si aprono quindi le procedure per individuare il suo successore in Confindustria a Siena.

C.B.