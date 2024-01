Confesercenti e Lilt uniti contro i tumori

Un aggiornamento sui progressi della ricerca nella lotta contro i tumori, e di sensibilizzazione sulla prevenzione. Lo offriranno alla cittadinanza martedì 23 gennaio Confesercenti e Lilt, nel nome di Graziano Becchetti. ’Dalla diagnosi alla cura - Le nuove frontiere della lotta ai tumori’ è il titolo dell’evento che si svolgerà dalle 15 in strada Statale 73 levante, 10, nella sede dell’associazione di categoria. Confesercenti darà seguito così al proposito espresso lo scorso 3 luglio, a 10 anni dalla scomparsa del suo presidente dell’epoca. In quella stessa data del 2013, Becchetti fu vittima di un incidente stradale. Da qui la scelta di evidenziare la ricorrenza in modo concreto e d’interesse generale: "Lo faremo insieme alla sezione di Siena della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori a cui Graziano era particolarmente attento – anticipa il presidente Leonardo Nannizzi – per fare in modo che un doveroso omaggio alla sua figura coincida con un momento dedicato alla salute, e quindi al futuro di tutti". "Dedichiamo questo evento alla memoria di Graziano Becchetti, ricordando la sua vicinanza e il suo sostegno alla Lilt durante la presidenza di Franco Nobile – afferma Gaia Tancredi, vertice della Lilt di Siena – Saranno presenti alcuni dei medici che ogni giorno rendono possibile una lotta efficace contro i tumori nel nostro centro di viale Europa, parleremo di prevenzione oncologica e dell’importanza della diagnosi precoce".