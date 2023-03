Conferenza ‘no vax’ al liceo Volta Evento rinviato e non annullato "Non mi è stata data la parola"

Non è stata annullata, ma solamente rimandata. Questo è il primo dato certo, rispetto a quanto si è detto negli ultimi giorni circa la conferenza che Ugo Mattei avrebbe dovuto tenere lo scorso sabato al liceo A. Volta di Colle. Volta che ti rivolta prima la conferenza e dopo il suo slittamento hanno generato una grande polemica. Il professor Mattei è un giurista italiano, diventato professore ordinario a Trento nel 1990 e dal 1997 ha avuto la cattedra di diritto civile a Torino. Le sue posizioni sono celebri per fare da spartiacque, tra chi ne è a favore e chi nettamente contrario. Diventato popolare negli ultimi anni per trovarsi sul fronte del ‘no green pass’ e contrario all’obbligo vaccinale. Mattei, inoltre, era invitato, nello stesso giorno anche al convegno "Riflessioni post pandemiche: aspetti sanitari, giuridici e sociologici" a Siena. Il caso colligiano, comunque, nasce agli inizi di marzo di quest’anno, quando viene indetta una conferenza il 25 marzo all’Auditorium della scuola di Viale dei Mille dalle 11,20 alle 13,20, con il titolo "Diritti e doveri del cittadino verso lo Stato e dello Stato verso il cittadino", relatore prof. Ugo Mattei. Conferenza considerata come attività di educazione civica. A pochi giorni dalla conferenza l’evento viene aperto anche alle famiglie degli studenti. La notizia arriva, quindi, anche ai genitori ed alcuni professori iniziano ad informarsi circa il relatore. Lo scorso sabato il Professor Mattei si presenta di prima mattina davanti alla scuola. Erano presenti anche le telecamere di ByoBlu emittente con sede a Milano. "La preside o la direttrice didattica – afferma Mattei nel servizio di ByoBlu andato in onda ad inizio di questa settimana – evidentemente subendo delle pressioni politiche di qualche ragione ha ritenuto di non darmi la parola per la mia lezione". La Nazione ha chiamato la scuola per chiedere una replica rispetto a quanto affermato da Mattei e su quanto accaduto in generale. È stato riferito che la conferenza è stata rimandata e non annullata. Scelta che è stata comunicata all’ospite ed agli insegnanti il giorno precedente, ovvero il 24 marzo. "Non è annullata, ma è rinviata a data da destinarsi. La nuova data sarà indicata con successiva comunicazione". Sulle motivazioni dello slittamento, invece, arriva un "no comment".

Lodovico Andreucci