Concerto di Giusy Ferreri: "È costato 250mila euro"

Il concerto di Giusy Ferreri, iniziativa del Comune in occasione del passaggio del Giro d’Italia, è costato 250mila euro. La conferma è arrivata dall’assessore Lorenzo Lorè in risposta ad un’interrogazione in consiglio comunale in merito al ’ritorno’, d’immagine ed economico, del Giro e del Villaggio.

"Il concerto allo stadio – ha spiegato l’assessore - ha comportato uscite per 177.297,90 euro, di cui le più rilevanti sono il compenso per l’artista per 30mila euro, il servizio di noleggio e di allestimento di strutture, oltre all’assistenza e al service audio-luci per 89.426 euro, l’ospitalità dello staff dell’artista e dei tecnici per 15mila euro, il servizio di safety e security per 9.516 euro, somme che sarebbero state coperte se avessimo deciso di mettere a pagamento la partecipazione del pubblico, che, lo ricordo, si è attestata sui 4mila spettatori contati. A queste somme è da aggiungere il noleggio della copertura del manto erboso per 73.200 euro, necessaria per evitare che il campo si rovinasse, causando danni a Siena Fc".

"Posso dire – ha continuato Loré – in questa sede che la protezione ha salvaguardato il manto erboso che è stato restituito al Siena Fc in ottimo stato. Alla luce di ciò, l’amministrazione sta valutando la possibilità di acquistare la copertura, così da ammortizzare tale spesa".

Dura la capogruppo Pd Giulia Mazzarelli: "Durante il dibattito in consiglio comunale ho espresso forti dubbi sulla congruità dei costi rispetto ai prezzi di mercato. Organizzare un concerto o una manifestazione sportiva può essere un’iniziativa positiva, ma non deve mai tradursi in uno sperpero di risorse pubbliche né nella mancanza di trasparenza verso la cittadinanza".