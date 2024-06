"Concentratevi e date il meglio"

Gli esami arrivano anche in Valdelsa. Lo sa bene Monica Martinucci, dirigente scolastica del Roncalli di Poggibonsi, una delle scuole con più studenti.

Problemi con le commissioni?

"Ieri mattina c’è stato l’insediamento per le commissioni dell’esame di stato per le secondarie di secondo grado, per quanto riguarda il nostro Istituto tutto è andato in modo regolare. Le commissioni hanno lavorato per predisporre al meglio tutti gli atti necessari per le operazioni di esame".

Cosa si aspetta da questa maturità?

"Penso che un ciclo di studi si concluda per molti alunni e rifletto sul fatto che nel loro percorso di studi hanno dovuto affrontare l’esperienza della pandemia. Giovani che hanno poi trascorso gli ultimi due anni pienamente in presenza. Come istituzione scolastica abbiamo sempre cercato di recuperare anche quegli aspetti di vivere la scuola nella sua totalità, sia per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari sia per quanto riguarda le competenze trasversali che sono essenziali per il ciclo di studi".

Quali sono i consigli che vuole dare ai suoi studenti?

"Prima di tutto vorrei augurare loro un buon esame di maturità ed anche di continuare il loro percorso di studi. Il consiglio è quello di non farsi prendere dall’ansia e cercare di mettere a frutto quello che hanno appreso nel loro percorso di vita e nell’apprendimento scolastico. Così da dimostrare maturità nelle prove di esame come nella vita. Il consiglio è quello di concentrarsi e svolgere l’esame con calma e tranquillità, con la serietà consona e restituendo lo studio svolto. L’augurio, inoltre è quello di poter dare il meglio nelle diverse prove e conservare un ricordo positivo di questo importante momento di passaggio".

Lodovico Andreucci