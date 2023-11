Conad apre a Fontebecci. Oggi l’inaugurazione del nuovo punto vendita

Conad rispetta la tabella di marcia e inaugura oggi il nuovo punto vendita di via delle Province a Fontebecci, rafforzando la propria presenza in città. Il punto vendita moderno, accogliente e funzionale, si distingue per la sua offerta completa e all’avanguardia: presente infatti un vasto assortimento di prodotti del territorio senese e toscano con oltre 500 referenze, anche in esclusiva, di qualità e certificate, sempre disponibili e con possibilità di prenotazione. Tante le eccellenze delle migliori aziende del territorio: i prodotti di Podere Pereto, l’orzo tostato a legna della torrefazione Senese, i salumi di Cinta Senese del salumificio Renieri, i salumi del salumificio Ricci, i pecorini del Caseificio Fior di Montalcino della Famiglia Chironi, il Miele di Stigliano e quello di Montalcino di Barronchi Daniele, l’olio extravergine di Bagno a Sorra di Fanciulli e i dolci senesi. Confermata, inoltre, la presenza di tutti i reparti per soddisfare le esigenze della clientela: l’ortofrutta con un ampio assortimento di referenze a km0; la gastronomia, che, con la presenza di numerosi salumi e formaggi locali e la realizzazione di gustose prelibatezze nella propria cucina, offre prodotti e piatti di qualità tipici della tradizione senese, anche su ordinazione. Tra i reparti freschi spiccano anche la pescheria, con il miglior pescato locale; la macelleria, con la duplice funzionalità assistita e a libero servizio, in cui sono presenti numerosi pronti a cuocere e la prelibata carne di Scottona Toscana; la panetteria con produzione interna di focacce, schiacciata e pani speciali con farine Toscane e la pasticceria con la linea di prodotti tipici artigianali Fiore. Completano l’offerta la cantina vini con le migliori etichette toscane e un’area healthy con prodotti biologici, senza glutine, vegan e senza lattosio.

"Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo punto vendita per rispondere sempre meglio alle richieste emergenti della clientela – hanno detto i soci di Conad Nord Ovest Fiorella Bianchi, Federico Melai, Antonella Marchi, Duccio Carapelli e Antonio Delle Donne –. Un supermercato incentrato sul forte legame con il territorio, grazie a un assortimento che celebra le tipicità locali e alla presenza della nostra cucina centralizzata che rifornisce di prodotti della tradizione senese tutti i 4 punti vendita Conad della nostra società Siena Store. Tradizione, ma anche modernità, grazie all’impiego delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale e all’introduzione di servizi come Hey Conad: saremo, infatti, il primo supermercato di zona a offrire la spesa online ’ordina e ritira’ o ’ordina e ricevi’".