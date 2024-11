Comunità di Energie Rinnovabili. C’è l’adesione del Comune di Colle

Il comune di Colle ha aderito alla Cer Val d’Elsa (Comunità di Energie Rinnovabili). Il consiglio comunale colligiano ha, quindi, approvato l’atto di indirizzo con il quale ha aderito alla comunità. Andando con ordine: le comunità energetiche sostanzialmente sono un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili. "Si tratta di un tema centrale per la vita di tutti i cittadini, delle imprese, delle famiglie, ma anche del comune stesso che ha consumi energetici molto elevati – afferma Piero Pii, sindaco di Colle –. Si tratta di mettere insieme una serie di azioni che in un periodo dato, non breve, possano portare al contenimento dei consumi energetici grazie alle fonti rinnovabili, ma anche cogliere incentivazioni che il sistema nazionale ed europeo mettono a disposizione". Il presupposto da raggiungere in alcuni anni è quello di creare delle formule di autoconsumo di energie rinnovabili per il conseguimento di benefici ambientali ed economici per la comunità colligiana e per l’efficientamento energetico del comune. "Abbiamo già attivato e stiamo continuando ad insistere con un percorso di coinvolgimento delle famiglie e delle imprese colligiane per non perdere questa eccezionale occasione delle comunità energetiche – continua il primo cittadino –. Si tratta di un’opportunità che può contestualmente consentire un risparmio economico per le famiglie e le imprese e nello stesso tempo contribuire ad un miglioramento ambientale rilevante". Il comune ha aderito alla già costituitasi Cer nella zona della Valdelsa, cioè la comunità lanciata da Confindustria Toscana sud, delegazione di Siena, lo scorso 13 settembre. "Lo scopo di questa adesione è quello di iniziare concretamente un percorso per raggiungere dei benefici per la comunità colligiana e quella di tutta la Valdelsa – afferma Pii –. Per questo mese, ovvero novembre, prevediamo una grande assemblea pubblica dove inviteremo tutte le imprese e tutta la città a partecipare per informarsi, capire e conoscere nel dettaglio cosa siano le Cer. Oltre a questo dobbiamo prevedere la realizzazione di tutta una serie di impianti. Su quest’ultimo punto stiamo facendo fare una previsione di costo per realizzare un impianto fotovoltaico sulle coperture di proprietà del Comune, ad esempio sulla copertura di un parcheggio sopra il supermercato della Fabbrichina". Un primo passo è stato, quindi, fatto per aderire ad una Cer, nel caso di Colle quella di Confindustria e verificare quale sarà la risposta dei cittadini e delle imprese.

