Commissione David Rossi. L’annuncio alla Camera: "Prima riunione il 5 marzo"

Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, da presidente facente funzioni, ha annunciato ieri a fine seduta che "il 5 marzo sarà convocata la commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi per procedere alla sua formazione e alla nomina dell’Ufficio di Presidenza". Un annuncio subito rilanciato da Tiziana Nisini, deputata della Lega, e da Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia, che faceva parte della prima commissione su David Rossi. "Inizieremo di nuovo quanto interrotto in seno alla scorsa Legislatura - ha aggiunto in una nota Rizzetto, anche alla luce di importanti novità e notizie che in questi giorni sono emerse". Il riferimento è, ovviamente, alle richieste di rinvio a giudizio della procura di Genova nei confronti dell’ex sindaco Piccini e dei giornalisti e curatori de Le Iene sui festini hard, con tutti i magistrati senesi parti offese. Il gup deciderà il 3 aprile.

L’accelerazione della commissione d’inchiesta è legata agli sviluppi processuali. Il 5 marzo i venti deputati scelti dai vari gruppi (oltre a Rizzetto e a Nisini, tra i nomi noti ci sono Roberto Giachetti e Emiliano Fossi, segretario Pd della Toscana), proveranno ad eleggere l’ufficio di presidenza. Il gruppo FdI avrebbe fatto un passo indietro, interessato ad altre presidenze di commissioni, come quella sul Forteto. Rizzetto è al vertice della Commissione Lavoro. La partita è tra Lega e Forza Italia, Simonetta Matone, ex magistrata volto noto in tv, sembra favorita.