Commenti omofobi. Vannetti non ci sta

"Abbiamo raccolto tutte le informazioni sul caso. Ora stiamo valutando tutti gli elementi e poi capiremo se sporgere denuncia o meno", questa la risposta di Riccardo Vannetti ad una domanda rivolta da La Nazione durante la conferenza stampa convocata ieri nella sua sede elettorale, per chiarire tutti gli aspetti legati alla vicenda che lo ha visto attaccato sui social da post e commenti omofobi. "Non si tratta di un episodio singolo – continua Vannetti –. Il canale in questione da mesi sta perpetrando attacchi diretti a me". Vannetti ha voluto in prima istanza tranquillizzare tutti iniziando con una frase, "io sto molto bene e sono sereno". "Ho convocato una conferenza stampa per dare una risposta congiunta perché ho avuto numerose richieste di interviste – continua – Sono preoccupato per la deriva e per l’esacerbarsi di questa campagna elettorale, ma anche dall’aumento degli attacchi web ricevuti nelle ultime settimane. Sono preoccupato in particolar modo per i più giovani ed i più fragili, nei loro confronti a volte i danni sono irreversibili. Sono intervenuto perché credo che sia il dovere di un candidato a sindaco mettere uno stop e tutta la comunità ha risposto creando quel senso di protezione collettiva". "Non si deve derubricare l’accaduto ad un solo episodio di cyber bullismo, questo è cyber bullismo – continua – Ringrazio gli altri candidati per la solidarietà, però mi preme sottolineare delle diversità nelle loro reazioni. Alcuni hanno fatto una passerella mediatica. Il candidato pseudo civico ha paragonato le critiche espresse verso la presentazione del nuovo libro del generale Vannacci – a quanto accaduto a me. Mi fa piacere sottolineare che oggi si senta bisogno di un comunicato congiunto perché i toni tornino ad essere quelli di una campagna elettorale".

