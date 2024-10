Comics for kids. In Fortezza torna l’evento

Eroi disegnati, storie di carta, nuvolette. Torna il Siena Comics for Kids, il festival del fumetto per ragazzi. Domani e domenica, due giorni pieni di incontri, presentazioni, firmacopie, laboratori di base e masterclass avanzate. Dalle 10 alle 21, un susseguirsi di appuntamenti e ospiti, per esplorare un mondo editoriale che ha trovato casa a Siena. L’evento, alla quarta edizione, è un esempio unico nel suo genere, un festival dedicato esclusivamente a un settore del mondo del fumetto, quello riservato al pubblico più giovane (più o meno dai 7 ai 18 anni), che non aveva ancora un punto di riferimento per far incontrare lettori, autori, editori e più in generale ricomporre il panorama di questo contesto editoriale. Un’occasione per avvicinare il fumetto alle famiglie, ai bambini, ma anche offrire un tavolo di discussione per interpretare le nuove tendenze e capire come si sta muovendo il mercato. Stand editoriali, mostre, incontri con gli autori e i laboratori didattici, all’interno della tensostruttura allestita in Fortezza.

Già a partire da domani mattina, il pubblico potrà incontrare gratuitamente le principali case editrici nazionali del settore e una selezione di autori distintivi della scena del fumetto per i più giovani. È prevista un’area ‘games’ (da Lucca in poi i due mondi del fumetto e di giochi sembrano ormai inscindibili) che si svilupperà sia all’interno della tensostruttura sia nel bastione della Madonna, aggiungendo ai tornei di carte delle ultime due edizioni anche presentazioni e sessioni di gioco da tavolo. Ci sarà anche un’area dedicata alle esposizioni di diorami lego. Spazio anche ai cosplayer, sempre un’attrazione, e agli stand gastronomici.

Riccardo Bruni