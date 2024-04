Collezione Morozzi. Acquisiti alcuni testi

Acquisiti importanti documenti storici dall’amministrazione comunale di Colle provenienti dalla collezione personale di Ferdinando Morozzi: un liber consiliorum del XV secolo e uno Statuto di Colle del XVI secolo. Grazie alla proficua collaborazione fra Comune, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana e la Direzione dell’Archivio di Stato di Siena è stato individuato un corpus documentale la cui autenticità, attestata dagli enti sopra rappresentati, proviene dalla collezione personale di Ferdinando Morozzi. "La visione di questi documenti storici, importantissimi per la nostra città, è stata una scoperta emozionante – afferma il sindaco Alessandro Donati – Siamo convinti che ricada tra i doveri dell’amministrazione dare un contributo alla ricerca storica, ove possibile, in quanto in essa risiede il fondamento della comunità e la sua consapevolezza".