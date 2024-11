Colletta alimentare. La raccolta oggi anche nei negozi Carrefour

Un gesto concreto per aiutare chi è in difficoltà e sensibilizzare i cittadini alla donazione e condivisione. È lo spirito che anima la Giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, in programma oggi in tutta Italia. Anche i negozi della rete di Etruria Retail partecipano all’iniziativa e durante la giornata i volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla loro pettorina arancione, accoglieranno i donatori nei supermercati. "Con un piccolo gesto – dice Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail – possiamo fare molto. Un’occasione anche per fare squadra sul recupero degli alimenti".