Colle: traffico nel caos. L’appello dei cittadini

Traffico a Colle: serve una soluzione. È questa la richiesta più netta della popolazione. L’ultimo caso di venerdì scorso ha dato un’accelerata alle sollecitazioni per sciogliere il nodo della mobilità. Il caso ha voluto che in contemporanea si verificassero tre incidenti nel solito pomeriggio, ma ciò non toglie che non si possa essere in balìa degli eventi. Il nuovo piano del traffico realizzato nel 2022 prevede alcuni interventi. "Gli interventi maggiormente caratterizzanti il piano sono – viene affermato nel documento – per quanto riguarda le zone centrali: la protezione di Piazza Arnolfo con l’inversione del senso unico in via Roma e la riorganizzazione del parcheggio e la successiva istituzione di una Ztl che limiti l’accesso alla piazza. La revisione dello schema di circolazione a Colle bassa. La realizzazione di un collegamento meccanizzato per la risalita dai parcheggi di mezza costa (Bacìo) al palazzo comunale. L’istituzione di una Ztl per limitare l’accesso a via Gracco del Secco e disincentivare il passaggio dei veicoli in Colle alta". "Spostandosi verso Viale dei Mille – continua il piano – si sottolinea come questo sia un forte attrattore per presenza di poli scolastici ed attività commerciali ed artigianali. Si propone: il declassamento nell’ottica di farlo diventare un asse urbano per aumentare sicurezza e fruibilità per pedoni e ciclisti. Riprogettazione con l’inserimento di uno spartitraffico tra le corsie principali e di una pista ciclabile". Queste alcune delle principali modifiche per risolvere il problema del traffico. Sarà, però, la nuova giunta a fare una valutazione il merito. Quindi, niente ancora è stato deciso, ma sono in corso valutazioni.

