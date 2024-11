Colle, c’è aria di festa. Il 16 e 17 sarà Natale

A Colle di Val D’Elsa si inizia a respirare la magia del Natale con qualche settimana di anticipo. Grazie a ‘Natale a Colle’, la due giorni in programma sabato 16 e domenica 17 novembre. Un evento che unisce eccellenze gastronomiche e artigianali in una grande festa dove il fil rouge sarà il divertimento. Piazza Arnolfo e le vie adiacenti faranno da cornice alla prima edizione dell’iniziativa che trasformerà Colle in un autentico villaggio natalizio. Ci saranno 50 creativi provenienti da tutta Italia con creazioni artistiche che spaziano da capi di abbigliamento realizzati con il recupero di vestiti vintage, ai cappelli in feltro e maglia, alle borse di tessuto pregiato, ai bijoux.

Oggetti in fil di ferro, ceramica e cucito, pupazzi in pezza e a crochet e le decorazioni natalizie. Ci sarà la presenza di 30 tra i migliori ristoranti colligiani e non solo, capitanati da chef Gaetano Trovato. Nei piatti, proposte dolci e salate tra antipasti, dessert, ricette vegetariane, vegane e gluten free per una grande offerta culinaria. "‘Natale a Colle’ è nato dal sogno e dall’idea di Cristina Martini e Arianna Paolini che già nel 2019 lo hanno realizzato per coniugare la magia delle festività con la valorizzazione delle eccellenze del territorio – spiega Mario Provvedi, Presidente della Pro Loco. Questa edizione sarà davvero indimenticabile". Non mancheranno spettacoli itineranti e un’area bimbi. Con il patrocinio della Regione.

L’evento sarà ad ingresso libero, mentre per cibo e bevande si potranno acquistare i ‘gettoni’. Altre domeniche magiche: 1, 8, 15 e 22 dicembre.

