Colle Capitale Cultura. Si studia la strategia

Ieri mattina il sindaco di Colle Piero Pii, l’assessore alla cultura, Daniele Tozzi ed il consigliere delegato alla cura e valorizzazione del patrimonio artistico e librario, Pietro Nencini, hanno incontrato Giordano Bruno Guerri, storico, saggista e presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, per un confronto strategico in vista della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2026. L’incontro, svoltosi in un clima di grande collaborazione, ha rappresentato un momento cruciale per definire le linee guida e le progettualità che saranno alla base del dossier di candidatura. La presenza di una figura di spicco come Giordano Bruno Guerri testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel coinvolgere personalità di alto profilo per costruire un progetto ambizioso e condiviso. "La candidatura di Colle di Val d’Elsa non è solo un traguardo simbolico, ma un’opportunità concreta per rilanciare la città come polo culturale di riferimento – ha dichiarato il Sindaco Piero Pii –. Vogliamo valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico, artistico e culturale, dando nuova linfa alla vita sociale e creativa del nostro territorio". "La candidatura – afferma l’assessore Daniele Tozzi, che ha sottolineato l’importanza di questo percorso come un processo di rinascita – rappresenta non solo un obiettivo, ma un motore per riattivare la partecipazione della comunità e mettere in rete le eccellenze culturali della città. Questo dialogo con Giordano Bruno Guerri ci aiuta a tracciare una visione chiara e ambiziosa per il futuro di Colle". L’Amministrazione comunale prosegue, quindi, con determinazione il lavoro per costruire un dossier capace di raccontare Colle come una città viva, innovativa e ricca di storia, pronta a raccogliere la sfida della Capitale Italiana della Cultura.

Lodovico Andreucci