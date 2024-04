Colle ’calamita’ per i visitatori. Aumentano presenze e permanenza. Boom delle locazioni turistiche

A Colle il turismo registra numeri positivi: +16,5% di presenze rispetto al 2022 e una permanenza media di 2.7 notti. Sono, infatti, stati diffusi i dati del territorio. Da far presente è, però, l’incremento del numero delle locazioni turistiche che sale da 51 a 90 strutture tra il 2022 e il 2023. La città di Colle, quindi, dal 2019 a oggi (esclusi i due anni di Covid) ha registrato un incremento delle presenze turistiche. I dati che risultano dall’imposta di soggiorno comunale del 2023 (marzo-ottobre) riportano infatti 124.284 pernottamenti (escluse le locazioni turistiche, che non pagavano l’imposta nel 2019) facendo registrare un +23.8% rispetto al 2022 e un +31.2% rispetto al 2019. In questi anni è stato ideato un nuovo progetto di promozione: ’In one word...’, sviluppato con Ciclica, agenzia di comunicazione e di consulenza ndel marketing territoriale, insieme a Terre di Siena Lab. Ritornando ai dati, l’incasso dell’imposta di soggiorno è passato da 116.891 euro nel 2019 a 168.172 euro nel 2023, registrando un +43.8%, in quanto include anche le locazioni turistiche, che hanno iniziato a pagare la tassa nel 2020. Altro importante cambiamento in questo caso per i servizi turisti è stata la diversa collocazione dell’ufficio informazioni turistiche. Il vecchio ufficio, in via di Castello, era suggestivo ma poco funzionale. Oggi l’ufficio si trova all’inizio del borgo. Un dato interessante riguarda l’incremento del numero delle locazioni turistiche che, rimasto quasi invariato tra il 2019 (inizio della loro registrazione) e il 2022, sale invece da 51 a 90 strutture tra il 2022 e il 2023, incrementando i pernottamenti da 13.915 a 20.859 (+49.9%). Se includiamo le locazioni turistiche nel conteggio totale, l’aumento dei pernottamenti totali tra il 2022 e il 2023 sale da +23.8% a +27%. I dati provinciali riportano 169.246 presenze (di cui il 61,5% stranieri) nel periodo gennaio-dicembre 2023, registrando un +16,5% rispetto al 2022 (con media provinciale +8,33%) e un +24,6 % rispetto al 2019 (con media provinciale +8,6%). La permanenza media di 2.7 notti a ospite nel 2023 può considerarsi soddisfacente, in leggera crescita rispetto al 2019 (2.6 notti), mentre degno di nota è l’incremento dei turisti stranieri nel 2023, che segna un +26.4 rispetto al 2022 e addirittura un +28.7% rispetto al 2019.

Lodovico Andreucci