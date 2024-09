"Claudio è ferito", appello sui social. Colpo di scena: l’altro levriero è salvo

"Ci stanno dando una grossa mano ma ancora Claudio, il nostro levriero di 11 anni che è fuggito dall’assalto, non si trova. Potrebbe essere ferito e nascosto chissà dove", dice amareggiato Paolo Rappuoli. Il sostegno concreto nelle ricerche dell’animale è arrivato dai volontari dell’Associazione Acchiappalevrieri odv che si occupa, appunto, della cattura di questo tipo di cane quando viene smarrito, in tutta Italia. E’ stato diffuso anche un volantini (foto a destra) in cui si mostra la foto dell’animale che è di colore nero, taglia media. "Dal momento della sua scomparsa – spiega Debora Fiore dell’Associazione – abbiamo avuto segnalazioni solo nel giorno della sua fuga nella zona di Pievasciata ma potrebbe essersi spostato anche di molto perché si muovono velocemente. Potrebbe trovarsi ovunque. Il cane è diffidente, spaventato. Non si fa avvicinare da nessuno, se non dalla sua proprietaria". Di qui l’appello a diffondere il volantino e i numeri perché, se qualcuno lo avesse visto o fosse in possesso di informazioni utili al ritrovamento può segnalarlo.

Poi in tarda serata la buona notizia: Claudio è stato ritrovato. Si trovava sempre a Pievasciata, dov’era stato segnalato dal gps, nella zona dove ci sono alcune sculture del Parco. "Appena l’hanno scoperto e ha visto le persone è crollato in terra – spiega la proprietaria – come se si fosse reso conto di essere in salvo. Presentava morsi e ferite, resterà in clinica per alcuni giorni ma si salverà".