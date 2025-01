Cittadini romeni. Nuova casa a ’La Meridiana’

Al Centro Civico ’La Meridiana’ si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede del Coordinamento Nazionale dei Cittadini Romeni in Italia (Cncri), storica organizzazione nazionale e punto di riferimento per la comunità romena d’Italia. L’evento ha registrato una significativa partecipazione della comunità locale, con circa un centinaio di presenti, e il sostegno di rappresentanti istituzionali, autorità religiose e forze dell’ordine. L’incontro ha visto la partecipazione del console Edmond Neagoe, del presidente del Cncri Ștefan Stănășel, del vicepresidente Scurtu Petru e del referente culturale Maftei Petru. Hanno inoltre portato il loro saluto l’assessore comunale Giuseppe Giordano, il rappresentante della Provincia di Siena Alessandro Masi e il diacono Renato Rossi per la Diocesi di Siena. Era presente anche l’Arma dei Carabinieri di Siena, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine verso il dialogo e l’integrazione. La presenza di queste figure istituzionali ha sottolineato il ruolo centrale della comunità romena nella città di Siena e l’importanza della collaborazione tra le istituzioni italiane e le organizzazioni che la rappresentano. Questo dialogo costruttivo si pone l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali tra Italia e Romania, promuovendo inclusione, solidarietà e integrazione. presente inoltre Claudiu Stănășel, vice presidente del consiglio comunale di Prato. La nuova sede del Cncri in via Pietro Nenni si propone come punto di riferimento per la comunità romena e moldava, offrendo servizi di supporto legale, assistenza sociale e culturale. Queste attività saranno svolte in collaborazione con gli enti pubblici e professionisti del territorio, per fornire un aiuto concreto ai cittadini, promuovendo il benessere sociale e l’integrazione.