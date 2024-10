’Città dei mestieri’, rinnovato l’accordo tra Consorzio per la Tutela del Palio e Asp

Firmata una nuova convenzione, fra l’Asp Città di Siena e il Consorzio per la tutela del Palio, per altri cinque anni di uso dei locali nel vicolo del Saltarello, per dare vita da questa stagione a nuovi corsi di formazione dedicati ai mestieri artigiani legati al mondo delle Contrade. Ecco ’La Città dei Mestieri’. L’attenzione del mondo contradaiolo è dimostrato dalla presenza, oltre ovviamente al presidente Guido Pratesi e del direttore Rocco Lerose dell’Asp Siena, del presidente del Consorzio per la tutela del Palio Antonio Carapelli e del da Fulvio Bruni, del rettore del Magistrato Emanuele Squarci, di priori e vicari. I numeri fanno bene sperare: dagli iniziali 120 iscritti, nell’ultima edizione siamo ad oltre 240. "È un modo per crescere in professionalità a noi molti utili – è stato detto – ma anche in interscambio fra contradaioli. È una parte del nostro futuro che garantisce la bellezza del passato". Si va dal taglio e cucito delle monture, alla maglieria, la storia dei costumi, il corso di pittura, calligrafia artistica, lavorazione cuoio più una serie di novità fra cui il corso unico per la costruzione del tamburo, della scarpa storica, perfino per zucchini, affreschi, intaglio e pittura murale.

Ma.Bi.