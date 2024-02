Cisl in crescita. Pucci: "Superata quota 22 mila

La Cisl Siena cresce su tutto il territorio provinciale, lo certificano i dati regionali relativi all’esercizio 2023. Il sindacato ha visto aumentare i propri iscritti dell’1,68% con una variazione in termini assoluti di 368 membri. Il numero dei tesserati passa così dai 21.796 del 2022 ai 22.164 del 2023 con ben 14 categorie che hanno fatto registrare un aumento in termini di iscritti rispetto all’anno precedente. Un dato reso ancora più significativo dall’incremento negli ultimi due anni di oltre 1000 iscritti.

"Si tratta di segnali che, come segreteria, raccogliamo con soddisfazione e che testimoniano il riconoscimento all’impegno del sindacato, sempre più aperto e disponibile all’ascolto e delle nostre categorie su tutto il territorio provinciale – ha spiegato il segretario generale Riccardo Pucci –. Un sindacato che, in una situazione di evidente difficoltà per il sistema economico e sociale senese, continua a rappresenta un riferimento per i cittadini e i lavoratori". Tra le migliori performance registrate quella della Cisl medici (+15%), della Cisl università (+11%), ma anche la Federazione italiana trasporti con +32%, la Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici +24%, la Federazione italiana costruttori e affini +5%, la Federazione italiana metalmeccanici con + 5%, Fisascat +3,72%, Cisl scuola +3% e Femca +1,18%.

"Nell’ultimo anno abbiamo fatto la scelta di aprirci al territorio, di avere interlocuzioni costanti con le istituzioni e il mondo economico e imprenditoriale, e di essere al fianco di chi vive con sofferenza e disagio la propria quotidianità – ha dichiarato Pucci –. Libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità e autonomia sono i valori che guidano il nostro sindacato e sui quali proseguiremo a rapportarci con il territorio".