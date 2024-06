Cinta senese Dop Il Consorzio di Tutela e il futuro degli allevamenti

Nella sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana è andato in scena il quarto incontro del percorso In-Formativo ’Allevare la Cinta Senese. Benessere animale e tecniche di allevamento’, organizzato dal Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP. Un ciclo di incontri in cui allevatori e allevatrici possono fare domande agli esperti, in questo caso del settore veterinario, per migliorare la conoscenza della razza e valorizzarne le caratteristiche e per portare innovazione nelle tecniche di allevamento. Questo primo percorso continuerà a svilupparsi aprendosi progressivamente a importanti collaborazioni con istituzioni, organizzazioni, associazioni ed operatori anche di settori diversi dalla zootecnia. L’evento è stato l’occasione per presentare un percorso di collaborazione e di dialogo con l’Istituto Zooprofilattico, che andrà a supporto delle aziende aderenti al Consorzio della Cinta Senese, per una tutela della salute animale e una migliore conduzione aziendale divenendo esempi virtuosi per l’intera Toscana.

Il presidente del Consorzio di tutela della Cinta Senese DOP, Nicolò Savigni, ha aperto l’incontro sottolineando l’impegno del Consorzio nel rispondere ai bisogni di conoscenza e di informazione dei suoi soci. "Con questi incontri abbiamo cercato di rivolgerci agli allevatori e alle allevatrici con l’obiettivo di migliorare il livello standard dei loro allevamenti, dedicando risorse significative a questa iniziativa di formazione". Giovanni Brajon, direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ha introdotto l’incontro sottolineando il sostegno dell’Istituto al Consorzio e ha ribadito l’importanza di una collaborazione stretta e determinata per raggiungere risultati positivi. L’evento ha registrato numerosi interventi di esperti e domande da parte dei partecipanti: Chiusura con i saluti del presidente Nicolò Savigni.