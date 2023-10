Cinque dal gip a Siena: non rispondono al giudice

Rapidissimo ieri il passaggio davanti al gip Sonia Caravelli delle cinque persone colpite dalla misura interdittiva di un anno nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Siro De Flammineis e svolta dalla Finanza sul presunto uso di società come bancomat personali. Accompagnati dai loro avvocati, nella tarda mattinata di ieri, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. In attesa forse di potersi addentrare meglio nel fascicolo dell’inchiesta che sarebbe particolarmente voluminoso.