Cinema di Sant’Agostino. Finalmente la riapertura

Porte aperte per il Cinema Sant’Agostino. Il giorno dell’ufficiale riapertura della sala di comunità dei salesiani sarà il 21 settembre. Quella del 21 sarà la giornata del cinema colligiano, dato che oltre alla riapertura del Cinema Sant’Agostino, sarà inaugurata la nuova sala cinematografica del Teatro del Popolo. Riprenderà, quindi, tutto il cinema a Colle. Ad onor del vero un assaggio, in quel di Sant’Agostino, c’era stato a maggio, ma in questo settembre la sala dei salesiani riparte ufficialmente e con una programmazione continuativa. "Il Cinema Sant’Agostino ha una storia ed era giusto e doveroso doverla riprendere in mano – affermano i volontari del cinema – Proprio per questo motivo abbiamo bisogno del contributo di tutti per poter far rivivere ancora una volta questo luogo d’incontro della nostra comunità". Si parla di volontari, perché le ‘maschere’ saranno i ragazzi dei salesiani che armati di spirito di servizio e carisma salesiano si occuperanno della gestione. Per questo ulteriore motivo le porte del Sant’Agostino saranno aperte anche per altri volontari. "Questa sarà un’apertura strutturale – continuano i volontari – Con la riapertura del cinema ci stiamo ponendo degli obiettivi. Il cinema è un luogo della cultura, a maggior ragione per una sala di comunità come la nostra. Non possiamo rassegnarci alla crisi della fruizione dei film solo tramite piattaforma, noi rispondiamo con un cinema che è casa, famiglia, comunità, città, un luogo dove si creano relazioni. Inoltre possiamo annunciare che abbiamo anche dei progetti di ristrutturazione della sala. Cercheremo di far avvicinare anche i più giovani al cinema, soprattutto attraverso dei progetti di coinvolgimento e delle proposte specifiche di una certa tipologia di film". Ulteriore novità per il Cinema Sant’Agostino sarà anche quella dell’accoglienza, per film particolari, infatti, la sala sarà allestita richiamando degli elementi identificativi del film stesso, ma anche con volontari vestiti dai protagonisti del film. L’altro obiettivo sarà quello di stringere legami con altre attività locali. "Un ringraziamento particolare va ai salesiani, ai nostri parroci, ma anche a Fabio Zenadocchio, direttore del ‘Centro Culturale Salesiano’. Ringraziamo per l’impegno e la disponibilità anche Mario Lorini, il cui ruolo è stato centrale nella riapertura".

Lodovico Andreucci