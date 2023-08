Cifre e curiosità dell’assegnazione Il ’9’ della Chiocciola, Fabbri record

di Sergio Profeti

Sei i cavalli debuttanti ieri alla tratta (Corallo Sardo, Amarcord de Mores, Chiosa Vince, Buran, Compilation, Ares Elce), nessun fantino al debutto. Tale e Quale con numero di coscia numero 1 è stato escluso; dall’ottobre 2018 la coscia 1 è sempre stata presa e la striscia si è interrotta. L’ultima batteria di recupero si è disputata nel luglio 2018 ed in quell’occasione c’era anche Rocco Nice, che poi vinse nel Drago. Ieri sono stati prescelti quattro cavalli (un debuttante) presenti al recupero; nel 2018 tre e tutti debuttanti.

Tra i fantini le curiosità riguardano: Enrico Bruschelli sempre presente alla tratta ininterrottamente dall’agosto 2016; Massimo Columbu che, con ben due lunghe interruzioni causa squalifica, ha collezionato ieri il gettone numero 57; Giovanni Atzeni con appena dieci gettoni è assente dall’agosto 2007 (con Gridu); Valter Pusceddu sempre presente dal post-pandemia.

La caduta di Francesconi è la 66^ nelle tratte del secolo, la prima per il fantino. Per Federico Fabbri le sei batterie disputate ieri costituiscono record assoluto; non c’era mai stato un fantino sempre presente a tutte le sei batterie della tratta.

Poi le curiosità legate al ruzzolio delle doppie ghiandine. I doppi numeri (ordine e assegnazione) non sono mai usciti per Aquila e Istrice; mentre il Bruco con la combinazione di ieri ha vinto nel luglio 2005 (Berio) e il Drago nel luglio 1966 (Topolona). I ’tre nove’ della Chiocciola (trifore, orecchio, assegnazione) hanno un riferimento lontano ma vincente: settembre 1928, il 9+9+9 dell’Onda.

Spostandoci ai ’nonni’, troviamo che l’orecchio numero 4 (quello della Tartuca) non vince in assoluto dal luglio 2014; il numero di coscia che non ha mai vinto è quello di Anda e Bola (Pantera) e, per il nonno dell’assegnazione, c’è il numero 10 (quello della Chiocciola) dall’agosto 2000.

Se restiamo sui numeri di coscia vincenti notiamo come per Tittia si ripresenti la situazione che lo vide vincere con Poloski nell’agosto 2015; mentre le cosce più in ritardo riguardano il secolo scorso: il numero 5 (adesso Zio Frac nell’Oca) che non vince dall’agosto 1999 e il numero 8 (adesso Schietta nella Tartuca) in ritardo dal luglio 1998.

Era dal luglio 2016 che l’Istrice non usciva per primo da Piazza e sempre con un cavallo buttante (Smeraldo Nulese). Per la quinta volta nel secolo la Tartuca esce per decima da Piazza, ultima successione nell’agosto 2018 con Rodrigo Baio.