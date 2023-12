Ciclopedonale, operazione rinnovo. Sul percorso Poggibonsi-Colle tanti inerventi per la mobilità dolce

Poggibonsi continua a investire sulla mobilità ’dolce’. La pista ciclopedonale Poggibonsi-Colle sarà al centro di un doppio intervento di manutenzione straordinaria che per l’amministrazione comunale comporterà una spesa di 77mila euro. Al via la gara d’appalto per il rifacimento della staccionata e la pulizia del percorso e della scarpata dalla vegetazione selvaggia presente. I lavori in questione interesseranno un tratto di oltre 5 chilometri delle piste che unisce Poggibonsi e Colle. "Si tratta di un intervento importante e che si aggiunge a quello ordinario di manutenzione del verde effettuato nei mesi scorsi – spiega il sindaco David Bussagli –. La necessità è quella di procedere alla pulizia della scarpata dove rovi e vegetazione infestante devono essere sistemati per motivi di sicurezza e anche di fruibilità del percorso. Insieme a questo tipo di lavoro sarà anche sistemata la staccionata, che in alcuni punti del tracciato si è deteriorata".

Scendendo nei particolari, sarà riparata gran parte della staccionata lungo tutto il percorso (ad eccezione del tratto tra via dei Cipressi e via del Cimitero dove è stata rinnovata recentemente) ed effettuata la pulizia su larga scala della vegetazione presente nelle scarpate, con taglio delle macchie di rovi e di altra vegetazione infestante, rimozione dei rami sporgenti sulla pista e di piante secche o potenzialmente pericolose. Inoltre saranno valorizzate con la potatura le piante di pregio presenti (quercia, cipresso, leccio, cerro).

"Un insieme di interventi – conclude Bussagli – per sistemare un percorso amato e frequentato da tanti cittadini poggibonsesi e valdelsani". Il cronoprogramma prevede prima la rimozione dei tratti di staccionata usurati o rotti e della vegetazione selvaggia, e infine l’ installazione della nuova staccionata lungo il percorso.

La città e il suo territorio anche in questo periodo sono un grande cantiere aperto. Molte infatti le opere pubbliche in corso, tra cui la riqualificazione di piazza Grazzini a Staggia (un progetto da 258.500 euro) e l’ampliamento dell’asilo nido Gianni Rodari (747mila euro). Due interventi finanziati con il Pnrr.