Ciclista ferita in una zona impervia alla Foce . Tirata a bordo con il verricello dall’elisoccorso

Grave infortunio per una turista che stava facendo con la mountain bike un percorso nella zona della Foce, a cui si accede dalla strada a sterro che porta a Castelluccio. La donna, che era insieme ad un uomo anche lui in bicicletta, si sarebbe fatta male ad una gamba. Sono scattati i soccorsi nel primo pomeriggio di ieri ma, come detto, l’area era difficilmente raggiungibile a piedi. I vigili del fuoco di Montepulciano sono arrivati nelle vicinanze dei due ciclisti però l’elisoccorso Pegaso, che si era levato in volo, li ha individuati. Così un operatore si è calato con il verricello effettuando poi le manovre di messa in sicurezza per portare a bordo la ferita, tirata su fino all’elisoccorso.

La.Valde.