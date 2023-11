"Chiusura dell'Anno Contradaiolo: Banchetti, Corsi e Consultazioni"

· AQUILA

– Oggi all’Hotel Garden si terrà il Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo, a partire dalle 13.

· CIVETTA

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (2123 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporo.it.

· GIRAFFA

– Venerdì 8 dicembre : Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo alle 13 nei locali di società. Tessere in vendita martedì 28 dalle 18 alle 19,30 in società di via delle Vergini; Mercoledì 29 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada, giovedì 30 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada.

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì e giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204070).

– La Commissione Elettorale di società riceve per i colloqui dal lunedì al giovedì dalle 21,30 alle 23,30 previo appuntamento contattando Matteo (3425696 375).

· LEOCORNO

– Oggi Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo. Alle 12 cerimonia di passaggio di Novizi; alle 12,30 aperitivo; alle 13 pranzo.

– La Commissione Elettorale comunica che nei giorni: venerdì 1 dicembre dalle 21 alle 24, sabato 2 dalle 9 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 12 si terranno, nella Sede della Contrada, le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenziali della contrada e del consiglio direttivo della società per il biennio 20242025. Le liste elettorali sono esposte nei locali della Contrada e nella bacheca in piazzetta Virgilio Grassi.

– Sabato 2 dicembre cena delle chiocciole. A partire dalle 19,30 aperitivo in Piazzetta; alle 20,45 cena. Al momento della prenotazione è necessario specificare il nome del gruppopersona con cui si vuole andare a tavola, in caso contrario non può essere garantita la corretta disposizione dei posti. E’ possibile prenotarsi mediante l’apposita app entro mercoledì 29 novembre. Si comunica che la cena è a numero chiuso. Per soci e famiglie.

· NICCHIO

– Venerdì 1 Dicembre cena dell’olio nuovo. Tessere in vendita in società martedì 28 e mercoledì 29 novembre dalle 21,30 alle 23,30.

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· ONDA

– La Commissione di Solidarietà della Contrada organizza un corso di Blsd (Basic Life Support Defibrillation) per le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Il corso si terrà nei locali della società Giovanni Dupré in due serate, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Per informazioni contattare: Daniela Fratagnoli; Rossella Marraccini; Francesca Orazioli e Giulio Faraoni 3341336428.

· TORRE

– Martedì 28 alle 20,30 cenino.