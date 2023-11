Chiusi Flash mob alla stazione: "Valorizziamo lo Scalo e Arezzo"

Un flash mob davanti allo scalo ferroviario per dire sì al rafforzamento delle attuali stazioni di Chiusi e Arezzo, per dire no a qualsiasi ipotesi di stazione in linea. L’iniziativa, che si svolge oggi dalle ore 16 in piazza Dante, di fronte alla stazione, è organizzata dall’associazione "Opzione Zero" che ha come obiettivo la valorizzazione degli storici scali di Chiusi e Arezzo. Gli organizzatori ricordano che "solo qualche anno fa sono stati investiti oltre 14 milioni per adeguare le stazioni esistenti e dunque la decisione è già stata presa". Nei giorni scorsi l’associazione aveva scritto ai sindaci della Valdichiana per sollecitare una riflessione sul piano strutturale intercomunale e in particolare sulle previsioni relative all’alta velocità. Durante il flash mob "ci saranno momenti musicali e manifestazioni molto interessanti che, per la natura dell’evento, non possono essere anticipate".

Massimo Montebove