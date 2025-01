Chiusa la sede in viale Sardegna. Ora la Lega cerca in periferia il suo nuovo quartier generale

Dopo circa cinque anni chiude la sede della Lega in viale Sardegna. Inaugurata in occasione della fine della campagna elettorale per le Regionali in appoggio a Susanna Ceccardi, la sede aveva aperto le porte con un testimonial d’eccezione: a tagliare il nastro era stato infatto l’ex ministro Gian Marco Centinaio, reduce da un tour in provincia, accompagnato dalla parlamentare Tiziana Nisini. All’inaugurazione erano presenti il commissario comunale Paolo Salvini (oggi passato a Forza Italia), gli assessori Andrea Corsi (oggi commissario comunale del Carroccio) e Silvia Buzzichelli e i candidati leghisti dell’epoca al consiglio regionale.

Nel settembre del 2023, pochi mesi dopo l’elezione di Nicoletta Fabio a sindaco di Siena, la sede della Lega aveva ospitato il leader nazionale Matteo Salvini che, guardandosi attorno, aveva ironizzato: "Certo, un posto un po’ migliore lo potevate trovare... ".

A distanza di qualche tempo, i rappresentanti locali del Carroccio hanno quindi deciso di cambiare: "Al momento abbiamo due opzioni al vaglio – spiega il commissario comunale Corsi – entrambe in periferia, perché preferiamo un posto facilmente raggiungibile anche in auto. In pratica riteniamo che una vetrina nel centro storico di Siena non serva a nulla". Quindi l’annuncio: "Lavoriamo per una nuova apertura nelle prossime settimane".

Quanto ai numeri del tesseramento, che si è concluso nelle prime due settimane di dicembre, Corsi non entra nel dettaglio, ma assicura: "Abbiamo o un aumento degli iscritti rispetto all’anno scorso. Diciamo che Siena cresce più del resto della provincia".

Cristina Belvedere