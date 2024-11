Chiude storica locanda: "Da Vestro"

Una favola che ha trovato la parola fine, almeno per il momento, perché chissà che non possa esserci un nuovo futuro. La locanda "Da Vestro", all’inizio del centro abitato di Monticiano, ha chiuso definitivamente. Un locale che ha scritto pagine di storia, in quella casa colonica di pregio che fu acquistata nel 1966 dalla famiglia che ha poi gestito l’attività che diventò un punto di riferimento (la locanda è stata aperta nel 1978) per tanti buongustai e turisti in cerca di ospitalità, di una camera in un posto accogliente e familiare. Lo scorso 15 febbraio, in un post su Facebook, Fiorella e Sandra, dettero di fatto la notizia che non lasciò insensibili i tanti affezionati: "abbiamo cercato di portare avanti l’attività creata dai nostri genitori fino a quando ci è stato possibile. I nostri figli hanno fatto le loro scelte e noi non siamo più in grado di dedicarci completamente all’ospitalità dei nostri fantastici e numerosi clienti". Un posto famoso e segnalato, rinomate le pappardelle al cinghiale, la cucina tradizionale era il fiore all’occhiello. In tanti sono passati di qui, personaggi famosi compresi, e poi motociclisti e ciclisti (con il boom delle due ruote a pedali), il "pienone" grazie anche ai tanti matrimoni celebrati nella vicina Abbazia di San Galgano. L’albergo ristorante

"Da Vestro" ha ospitato tanti momenti felici e, qui, inoltre, si sono svolti numerosi pranzi dei capitani con il mossiere del Palio dopo le corse a Monticiano. Vestro Becucci diventò una figura centrale per il paese e la locanda un luogo di riferimento per un pubblico di tutte le età. Un edificio che si sviluppa in 700 mq con un bel parco e tanta storia alle spalle: c’è tutto per scrivere nuove pagine di vita.

L.S.