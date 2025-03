Chigiana in festa per i suoi talenti. Premiato il Trio Rinaldo e Pagano

La Chigiana festeggia i suoi talenti. Ettore Pagano e il Trio Rinaldo (Leonardo Ricci, violino; Lorenzo Rossi, pianoforte; Rebecca Ciogli, violoncello) sono stati insigniti dei prestigiosi riconoscimenti della 44ª edizione del Premio della critica musicale Franco Abbiati, il più importante nel campo della musica classica per il panorama italiano. La giuria, composta dal direttivo dell’Associazione Nazionale dei Critici Musicali, presieduta da Angelo Foletto, e da sette critici selezionati tra i soci dell’Ancm, si è riunita mercoledì a Milano, nella sede degli Amici del Loggione, per esaminare le produzioni, i concerti e le iniziative che hanno animato i teatri e le sale da concerto italiane nel corso del 2024, e ha premiato il talento del violoncellista Ettore Pagano come miglior solista e del Trio Rinaldo, insignito del Premio ‘Piero Farulli’, dedicato ai migliori talenti emergenti.

"Ettore Pagano e il Trio Rinaldo – ricordano con soddisfazione dalla Chigiana – hanno entrambi frequentato i nostri corsi di perfezionamento e, tra le mura di Palazzo Chigi Saracini, sono cresciuti distinguendosi per il loro talento e la loro dedizione alla musica. Sono stati più volte protagonisti, a Siena, di entusiasmanti concerti nel Chigiana International Festival e nella stagione Micat in Vertice. E sono stati ambasciatori della Chigiana nel mondo, grazie alle loro esibizioni in numerose e prestigiose sedi internazionali". Pagano è stato allievo, dal 2019 al 2024, dei corsi di violoncello di David Geringas e, fino al 2023, del compianto Antonio Meneses. Il Trio Rinaldo è invece un ensemble senese, proveniente dal Conservatorio Rinaldo Franci, che si è specializzato all’interno dei corsi di alto perfezionamento della Chigiana, a cui è rimasto sempre profondamente legato.

"Siamo immensamente fieri per questo riconoscimento a Ettore Pagano e al Trio Rinaldo – ha dichiarato Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana – che sottolinea ed esalta le loro eccezionali doti musicali, il loro serio impegno, la determinazione con cui stanno perseguendo i loro obiettivi e l’eccellenza della formazione musicale che hanno ricevuto, anche grazie al percorso di alta formazione sviluppato alla Chigiana. Li abbiamo visti crescere e abbiamo ascoltato con gioia il loro talento divenire sempre più maturo".

Riccardo Bruni