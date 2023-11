"Chiediamo percorsi di carriera e dialogo con i vertici aziendali"

"Possibilità di carriera e dialogo, per i medici ospedalieri l’AouS diventi un luogo migliore", è il messaggio in uscita dall’assemblea organizzata, per parlare della situazione interna alle Scotte, dai sindacati Anaao Assomed, Cimo, Fassid e Uil Fp.

Di fondo la dirigenza medica e sanitaria ospedaliera esprime stanchezza e disillusione, aggravate dalle dinamiche nazionali e regionali: "Ci troviamo quotidianamente ad osservare l’impegno profuso dai colleghi – si legge nella nota sindacale – che devono fare fronte a carenza di personale, eccesso di burocrazia, inefficienza dei percorsi intra e interaziendali con carichi di lavoro crescenti. Nell’AouS la dirigenza medica ospedaliera numericamente prevalente e principale motore dell’assistenza, ha visto da sempre una ridotta opportunità di carriera per un meccanismo di accesso agli incarichi gestionali che prevede un percorso diverso tra ospedalieri ed universitari e che negli anni ha premiato i secondi. Chiediamo all’azienda di proseguire nella attività di superamento di tali meccanismi, con un atteggiamento equo che guardi alle capacità del professionista".

Si torna dunque a parlare di clima interno: "Prendiamo atto - prosegono i sindacati – del piano di benessere organizzativo avviato dall’Azienda e presenteremo le nostre proposte, ma soprattutto chiederemo all’azienda un controllo degli esiti delle procedure e segnali tangibili nella risoluzione delle criticità. Chiediamo all’azienda di incrementare i progetti di produttività aggiuntiva per supplire alle carenze di personale; e un maggiore dialogo tra dipendenti e vertici aziendali".