Chianciano, un milione per il rilancio turistico

Un milione di euro per il rilancio della destinazione termale. Vinto tramite un progetto di riqualificazione, finanziato dal Fondo unico nazionale del turismo, comprende diverse azioni di riqualificazione strutturale con investimenti per circa 960mila euro con una pari quota di cofinanziamento da parte del Comune di Chianciano e delle Terme di Chianciano: circa 50mila euro ciascuno di investimento, a fronte degli 870mila concessi dal Ministero.

Tre linee di azione, tutte finalizzate a valorizzare la vocazione termale del benessere della cittadina: la creazione di una segnaletica connotante, ovvero che identifichi la destinazione come patria del benessere termale attraverso cartelli e postazioni pubblicitarie su direttrici stradali interregionali e nazionali; la sistemazione dell’illuminazione e dell’arredo dei parchi termali, miglioramento energetico del polo congressuale pubblico Palamontepaschi & Meet, e in generale per l’impianto di illuminazione dei parcheggi limitrofi al Parco Fucoli, allo stabilimento Sillene e alle Piscine Termali Theia.

Soddisfazione dunque per questo nuovo contributo nelle parole del sindaco Andrea Marchetti: "Un ulteriore tassello per una ricostruzione strutturale dell’offerta turistica d’elezione di Chianciano Terme, che può sempre di più ambire a diventare destinazione benessere. Ringrazio il ministero del Turismo per il riconoscimento nella valutazione dell’impatto sulla collettività di questo progetto, in particolar modo per quanto riguarda la riqualificazione dei nostri amati parchi termali".

Anna Duchini