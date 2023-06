Chianciano, il 5 giugno riaprono le piscine

L’arrivo dell’estate si riconosce da tanti segnali. E se quest’anno la pioggia e le temperature ancora timide ci fanno sembrare ancora più distanti la spiaggia e il mare, i primi coni gelato e gli annunci di riapertura delle piscine all’aperto ci dicono che, in realtà, alla stagione più calda dell’anno ormai ci siamo. Il bello e spazioso impianto di Chianciano Terme aprirà le proprie porte il 5 giugno: pochi giorni ancora e i nuotatori potranno poi divertirsi tra un tuffo e una bracciata, fare una "siesta" sotto l’ombrellone e gustarsi qualche ora di relax. "Ci siamo preparati con molto anticipo - sottolinea Lia Rossi della piscina di Chianciano Terme - siamo pronti e speriamo soltanto nel bel tempo. Le migliorie ci sono state, volevamo anche dare più colore all’impianto, non a caso stanno realizzando un murales nel lato corto della piscina olimpionica. Inoltre ci sarà un’area gioco nel parco dedicata ai bambini sotto i dodici anni". Non mancheranno gli eventi, e quindi gli arrivi a Chianciano, una bella notizia per tutto il territorio. "Abbiamo già tante manifestazioni in programma. Dal 24 al 29 luglio - continua Rossi - ci sarà il campionato italiano lifesaving (nuoto per salvamento ndr) in cui sono attesi 1.500 atleti più le famiglie al seguito. Si tratta di un appuntamento importante e che di fatto riporta la piscina al centro dell’attenzione nazionale". Gestite dalla Virtus Buonconvento, le piscine di Chianciano hanno affrontato un inverno particolare. Ma hanno resistito rimanendo l’unico impianto aperto nella zona. "È stato duro – ricorda Lia Rossi – siamo stati costretti ad abbassare i gradi della temperatura dell’acqua a causa del caro bollette. Ma era l’unico modo per restare aperti e in molti lo hanno capito. La piscina dà lavoro a venti persone, parliamo di un servizio essenziale per la cittadinanza. Non potevamo chiudere. Di gente ne è venuta, eravamo i soli attivi in zona e abbiamo visto arrivi anche da Montepulciano, dall’Amiata, da Torrita. La situazione attuale delle spese? Sono ancora alte ma molto meno rispetto al periodo di picco". La piscina, dotata di bar, per il periodo estivo resterà aperta sette giorni su sette, ci saranno i centri estivi, corsi di nuoto per tutte le età, attività legate al fitness. Manca solo il sole e poi arriverà finalmente il momento di godersi l’estate.

Luca Stefanucci