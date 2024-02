Chianciano, boom affitti. Aumento del 10 per cento rispetto a gennaio 2023

Il mercato immobiliare di Chianciano ha registrato un aumento a due cifre per gli immobili in affitto. A gennaio 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 12,48 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 10,25% rispetto a gennaio 2023 (11,32 mensili al mq). Negli ultimi due anni il prezzo medio all’interno del comune di Chianciano Terme ha raggiunto il suo massimo nel mese nel novembre 2023, con un valore di 14,06 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 4,80 euro al mese per metro quadro. A gennaio 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.067 euro al metro quadro, con una diminuzione del 1,02% rispetto a gennaio 2023 (1.078 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Chianciano Terme ha raggiunto il suo massimo nel mese di marzo 2022, con un valore di 1.114 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato febbraio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.052 euro al metro quadro. Guardando questi dati inseriti nella media provinciale troviamo che a gennaio 2024 il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Chianciano Terme è stato di 1.067 euro al metro quadro, rispetto ai 2.006 della media provinciale. Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Chianciano Terme è stato di 12,48 euro mensili al metro quadro, rispetto ai 11,72 della media provinciale.

I valori chiancianesi sono in linea con quelli di Abbadia San Salvatore e cioè due Comuni che hanno avuto delle economia monoculturali, la miniera per il comune montano e le terme per Chianciano e che si sono ritrovati a tracciare la linea di un loro nuovo sviluppo.Per avere un ulteriore termine di paragone troviamo che il comune con il maggiore valore immobiliare è ovviamente quello di Siena con 2.974 euro per le vendite e 12,5 per gli affitti. Effetto scoperte archeologiche per San Casciano dei Bagni che balza al primato provinciale per una casa in affitto, con 24,59 euro a metro quadrato. La bassa provincia di Siena per i suoi valori immobiliari è ancora saldamente in mano a Pienza e San Quirico: 2.888 euro al mq per la cittadina pientina e 2.845 per San Quirico. Brillante il risultato di Cetona con 1.838 euro per metro quadrato, mentre in calo Montepulciano con 1.584 euro, ma qui gli affitti guadagnano 12,19 euro al metro quadrato, poco sotto Chianciano. I dati, che si possono estrarre anche dal sito dell’agenzia delle entrate ovviamente rappresentano la media e nelle singole realtà si possono trovare anche appartamenti a basso costo da ristrutturare. Sono quasi 4.000 il totale delle abitazioni nel Comune di Chianciano Terme, a fronte di solo 7.000 abitanti con una media dell’età di 48,8 anni.

Anna Duchini