Chianciano, allarme furti. Ladri acrobati si arrampicano al terzo piano

di Laura Valdesi

Furti, è un tam tam sui social fra i cittadini. Che vedono entrare in casa, anche quando sono presenti nell’abitazione, malintenzionati che puntano a denaro e gioielli. Soprattutto agli euro. Un’attività che non conosce crisi, dunque, quella dei ladri di appartamento. E che ha messo in subbuglio la cittadina termale dove sono stati segnalati per esempio in via Di Vittorio. Ed è stata indicata anche una macchina sospetta, si tratterebbe di una Golf di colore grigio. Un malvivente sarebbe arrivato addirittura al terzo piano di una palazzina arrampicandosi, come spesso accade, al tubo pluviale collegato alle gronde. Raggiunta la terrazza hanno forzato una porta finestra. Scappando poi sempre nello stesso modo anche se, ha rischiato grosso, stando alla descrizione del ladro che è circolata su facebook. Perché l’uomo sarebbe stato alto addirittura un metro e novanta e robusto, il tubo poteva non reggere il peso. Invece è fuggito. E non sarà facile trovarlo perché a volto coperto, ha detto uno dei residenti nel palazzo. Ad aspettarlo un complice all’interno di un’auto.

"Mi sono entrati in casa rubandomi per fortuna solo il portafoglio", gli ha fatto eco un giovane. Il malvivente non avrebbe fatto in tempo a portare via niente altro in quanto era sveglio e appena ha udito dei rumori è saltato giù dal letto per cui è stato costretto alla fuga.

Episodi, unitamente a tanti altri simili che succedono ogni giorno, capaci di creare un senso di insicurezza da parte degli abitanti. Importante è comunque segnalare subito ai carabinieri perché possono essere guardate le tante telecamere di sorveglianza presenti nel paese per acciuffare i ladri.