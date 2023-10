Chianciano Affidati due poderi de ’La Foce’

Un giovane ha accolto la sfida di rilanciare i due poderi del Complesso agricolo-forestale "La Foce". Ecco la storia di Filippo Morgantini che gestirà i poderi, Poderuccio e Palazzone e 70 ettari di terreno tra agricolo e seminativo, anche con l’aiuto della famiglia. In seguito a bando di gara dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese I due poderi del Complesso agricolo-forestale "La Foce", sono stati affidati per 15 anni. Il progetto di promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreative, presentato dal giovane neoimprenditore agricolo, prevede: la realizzazione di un piccolo maneggio per attività ludico e terapeutiche; la realizzazione di un percorso sensoriale da percorrere a piedi nudi; la realizzazione lungo i sentieri nel bosco di un percorso botanico naturalistico; la realizzazione di un biolago balneabile e area attrezzata gioco; l’installazione di nidi per volatili; gastronomia toscana aperta al pubblico e laboratori per grandi e piccoli di cucina; con trattamento mezza pensione o solo pernottamento; infine una serie di attività agricole. "È una bella soddisfazione - commenta la Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Agnese Carletti - aver creato le condizioni, come sindaci dell’area, per la nascita di una nuova attività imprenditoriale legata all’agricoltura e alla promozione del territorio. Significa valorizzare il patrimonio regionale, contribuire a manutenere un’area di pregio ambientale e paesaggistico di rara bellezza a cavallo fra Valdichiana e Valdorcia e, soprattutto, aver dato ad un giovane la possibilità di realizzare il suo sogno imprenditoriale".

Anna Duchini