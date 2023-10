Un Halloween di benessere e relax nelle calde acque delle piscine Theia, sia coperte che all’esterno, con giochi d’acqua e idromassaggi, ma soprattutto un ponte autunnale rivolto alle famiglie. E’ positiva la risposta turistica degli italiani per le prossime festività e Chianciano ha risposto con un programma inedito, sostenuto dalla Pro loco, Terre di Chianciano e l’amministrazione comunale: quattro giorni, a partire da sabato 28 ottobre, rivolte a tutta la famiglia e ai bambini. Vediamo insieme le principali attrazioni. Ecco allora l’Alpaca Experience per proseguire con la vera e propria "Notte delle Streghe", che si terrà in Centro Storico il giorno di Halloween, il 31 Ottobre a partire dalle 19:00 : videomapping, animazione, musica, spettacoli e street food organizzato dai ristoratori di Chianciano Terme e tanto altro ancora per una notte in famiglia all’insegna di una paura… divertente! Battaglia danzante delle carte in Piazza Matteotti), finita la quale i bambini verranno invitati all’Ora del The , un evento nell’evento organizzato dall’associazione Voci e Progetti in Via Manenti; alle 21:00 inizia il ciclo di Videomapping proiettato sulla Torre dell’Orologio. Lungo tutto il percorso ci saranno i trampolieri che accompagneranno grandi e piccini e termineranno con lo spettacolo del fuoco. Inoltre saranno presenti tanti figuranti vestiti a tema "Alice in the Wonderland" versione Burtoniana.

Anna Duchini