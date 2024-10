Cercasogni, il teatro per ragazzi. Prosa, danza, marionette e burattini

Torna il teatro per ragazzi, con Cercasogni di Straligut. La rassegna dedicata al pubblico più giovane prevede otto spettacoli pomeridiani (alle 17) ai Rozzi e si collega anche a Cercasogni scuola, con diciotto spettacoli che si svolgeranno di mattina per le scuole, dall’infanzia alle superiori. La collaborazione tra Comune, Teatri di Siena e Straligut porta in scena un cartellone ricco, tra prosa, danza, teatro di figura, teatro visuale e altro ancora. "Una stagione parallela – ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio – che guarda alla famiglia e ai nostri bambini". "Una nuova rassegna dedicata ai più piccoli – ha commentato il direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli – perché è su di loro che dobbiamo investire per formare un pubblico consapevole che anche in futuro resti amante del teatro e della sua arte". Se nel manifesto della stagione teatrale quest’anno è ritratto un veliero, che naviga in un’atmosfera onirica, sul manifesto di Cercasogni c’è addirittura un’astronave, per navigare ancora più lontano. "Del resto si sa – spiega il direttore artistico di Straligut Fabrizio Trisciani – che i bambini sono molto più coraggiosi degli adulti. Ci sembrava stimolante pensare al futuro, accostando a quel veliero un’astronave dall’aspetto un po’ buffo, come potrebbe disegnarla un bambino, che esplora il cosmo".

"Cercasogni è un’occasione unica di far accostare i bambini al teatro – ha dichiarato Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra, sponsor della manifestazione - e immergersi nei mondi immaginari per sviluppare la creatività". Il programma parte il 30 novembre con ‘Diario di un brutto anatroccolo’ di Factory Compagnia Transadriatica. ‘Trame su misura, vol.2’ l’11 gennaio, di Giallomare Minimal Teatro. Il 18 gennaio sarà la volta di ‘Bella, bellissima!’, una produzione di Accademia Perduta Romagna Teatri e di Nadia Milani. A febbraio due appuntamenti: l’1 andrà in scena ‘Lulu’ di Claudio Milani e il 15 febbraio l’Orto degli Ananassi con ‘Wroong!’. Il 15 marzo arriva a Siena la storica compagnia di teatro danza Abbondanza/Bertoni con ‘Romanzo d’Infanzia’, realizzato insieme a Quintavalla e Stori. Il 22 marzo la compagnia Dimitri/Canessa ritorna a Siena con lo spettacolo vincitore di In-Box Verde 2023 ‘L’orso felice’. In chiusura, il 5 aprile arriva ‘La Bianca, la Blu e la Rossa’, spettacolo per tutti di Alice Bossi e Teatro Evento. La campagna abbonamenti partirà il 4 novembre e dal 18 sarà possibile acquistare anche i singoli biglietti dal sito www.teatridisiena.it.

Riccardo Bruni