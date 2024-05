Centrosinistra,. Mazzeo con tutti i nomi in corsa

Cinque sindaci in carica, a caccia del secondo mandato (Michele Angiolini, Montepulciano, Agnese Carletti, San Casciano dei Bagni, Roberto Cottini, Cetona e Edo Zacchei, Sinalunga), o del terzo, come Giacomo Grazi a Torrita. L’unica donna, Grazia Torelli, in veste di sfidante, a Chianciano Terme. Tre sindaci (Andrea Francini, Trequanda; Francesco Landi, Sarteano, e Gianluca Sonnini, Chiusi), il cui mandato non scade nel 2024 ma che hanno partecipato, a sostegno dei colleghi. Questo il parterre che le forze che si riconoscono nelle alleanze di centro-sinistra, nella Valdichiana Senese (unico assente, Virno Mangiavacchi, sfidante a Pienza), hanno "schierato" a Montepulciano, in una serata inedita, dal carattere eccezionale. Più di un intervenuto ha evidenziato la massiccia e contemporanea rappresentanza, in veste politica, di rappresentanti dell’area. Un segnale di forza, un messaggio di coesione, che il centrosinistra ha lanciato agli avversari. Adeguatamente stimolati, gli aspiranti sindaci hanno trattato quasi tutti gli argomenti che riguardano la Valdichiana Senese "unita": turismo, agricoltura, spopolamento, piano strutturale intercomunale, sanità, cultura, valori che uniscono il centrosinistra, fattori di sviluppo e benessere, trasporti ed infrastrutture, fino ad avanzare, per bocca di Sonnini, in caso di ampia affermazione, la candidatura dell’area a presiedere la Provincia. A dare forza alle ambizioni del territorio (ma anche a trarne per sé), è intervenuto Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e candidato Pd alle Europee. L’ospite si è soffermato su temi come il lavoro e il rapporto tra l’Europa e i territori e non ha mancato di elogiare la forza della formula per la candidatura a Capitale della Cultura.

Diego Mancuso