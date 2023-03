Centrodestra in azione Nicoletta Fabio apre il suo quartier generale "Sarà la casa dei senesi"

Cinque liste e cinque sensi. Non è solo una questione matematica, ma il principio ispiratore con cui Nicoletta Fabio, candidata sindaco del centrodestra, si è presentata ieri alla città inaugurando la sede del comitato elettorale in via del Porrione. Il claim scelto per la corsa a Palazzo pubblico è infatti ’Siena in tutti i sensi’, cioè l’ascolto, il respiro, l’osservazione, il sentire e il sostenere. "Sono i punti qualificanti di quella che sarà la mia azione amministrativa – annuncia la candidata –. Le porte del comitato sono aperte ai cittadini per accogliere proposte, idee, critiche e lamentele. Questa sede sarà un punto di riferimento per tutti, anche per gli indecisi". Lo stato d’animo con cui la Fabio annuncia una coalizione composta da tre liste di centrodestra e da due schieramenti civici (uno legato alla sua persona e uno al Movimento Civico Senese di Franco Bassini) è di "entusiasmo, fiducia e curiosità": "Cercherò di esserci, incontrare le persone e recuperare il tempo perduto – è il proposito –. Intendo impegnarmi per la città".

Tanti i presenti ieri in via del Porrione: dai parlamentari di FdI Francesco Michelotti e Salvatore Caiata, a Enrico Mencattini dell’Udc Toscana, ai vertici dei partiti locali, passando per assessori e consiglieri comunali uscenti. Ma i veri protagonisti sono stati soprattutti i cittadini, amici e conoscenti chiamati a raccolta per la sfida elettorale. A dare loro voce, il giovane Leonardo Pucci, 23 anni, studente di Giurisprudenza candidato nella lista della Fabio, deciso a intercettare il voto dei giovani e degli studenti, "affinchè le cose cambino davvero".

Soddisfazione è stata espressa dal commissario comunale di FdI, Enrico Tucci: "Abbiamo trovato la congiunzione astrale con la candidata giusta, al posto giusto e nel tempo giusto. Ora possiamo vincere". Concorde Paolo Salvini, leader della Lega: "I senesi meritano un sindaco come Nicoletta, che con la sua serietà può riavvicinare chi si è allontanato dalla politica a causa di atteggiamenti come quelli del sindaco De Mossi, che ha virato a sinistra". Infine Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia: "Questa è la casa di tutti, è uno spazio aperto per tornare a vincere".

Cristina Belvedere