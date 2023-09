CENTRO SPORTIVO TODA a Sinalunga: i campioni del Padel in visita

I campioni del padel arrivano al centro sportivo "Toda" di Sinalunga. Dal circolo dedicato ad uno degli sport del momento, che ha trovato tanti praticanti di ogni età, fanno sapere che sabato 23 settembre Riccardo Sincropi e Giulio Graziotti, due forti giocatori nel giro della nazionale italiana di padel, saranno a Sinalunga per una "clinic" la mattina e il pomeriggio. Ma non mancherà anche una loro esibizione per la gioia dei tanti appassionati di questo sport in Valdichiana. Al "Toda" intanto si preparano per l’inizio del Torneo Open Fitp (Circuito Vallate Aretine, categoria 1-4.Nc) in calendario dal 16 al 24 settembre con le semifinali che si disputeranno proprio il pomeriggio in cui saranno presenti a Sinalunga i due giocatori "azzurri". Una serata che sarà allietata anche da buon cibo e musica dal vivo. Lo sport si conferma una vetrina importante per il territorio e Sinalunga in Valdichiana è un riferimento: dalla squadra di tennis campione d’Italia fino al calcio oggi in Eccellenza ma che è arrivato anche a calcare il prestigioso palcoscenico della serie D. Senza dimenticare la grande tradizione nel volley e nel basket, discipline, come quelle citate in precedenza, praticate da tanti giovani.

L.S.