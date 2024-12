Centro di produzione tv. La sfida di quattro amici che investono sul territorio

Rigenerazione urbana, tema di grande attualità che, tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della vita nei centri abitati, indica le opportunità di crescita e sviluppo che gli stessi offrono a nuove attività. È uno scenario che i giovani soci della Kiwi Media srl, neonato centro di produzione televisiva e agenzia per campagne pubblicitarie, hanno ben chiaro quando si chiede loro perché lo hanno creato a Bettolle, nel comune di Sinalunga, e non in una delle città-simbolo di un’attività del genere. "Stiamo a Bettolle – risponde Francesco Paterni, 41 anni, uno dei partner – perché questa è la nostra terra, qui si vive e si lavora bene, ci troviamo in una posizione invidiabile, proprio al centro dell’Italia, e soprattutto perché se c’è chi investe sui nostri territori, si verifica un miglioramento globale in termini di vivibilità e di crescita sostenibile". D’altra parte Kiwi, nome scelto per la simpatia e la personalità che esprime questo curioso uccello, è uno spin-off di Lightning, studio che da 12 anni crea contenuti (foto, video e siti web) e che dal 2019 ha sede a Bettolle. Anzi, i due uffici sono ora comunicanti e affacciano entrambi su Piazza Garibaldi, il cuore del centro abitato. "Abbiamo acquisito un nuovo locale per farne uno studio televisivo professionale ma anche uno spazio creativo in cui accogliere progetti provenienti dal territorio" aggiunge Paterni, che divide l’impresa con Claudia Bellini, 26 anni, di Torrita, con Luca Farini, 39 anni, di Sinalunga e Fabrizio Brogi, 44 anni, di Bettolle, quindi suo ‘compaesano’, amico di vecchia data.

"Qui vengono realizzati i nostri format – prosegue Paterni – tra cui quello di cui è protagonista il barman e chef Paolo Berti, noto sui social come Chef Paolo, che propone piatti della tradizione, magari re-interpretati, abbinati a cocktail di sua creazione. Ma questo studio ha anche un altro pregio, offerto proprio dalla sua posizione, si trova a poche decine di metri dal casello Valdichiana, può quindi essere prezioso per chi abbia necessità di realizzare un video di qualità professionale trovandosi sul territorio o anche in viaggio". Un altro ‘credo’ dei quattro giovani imprenditori è la collaborazione tra professionisti che vivono e operano nell’area della Valdichiana Senese: "Noi creiamo una rete di collaborazione per cui hai sempre la persona giusta al momento giusto".

Diego Mancuso