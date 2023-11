Cento posti a Esselunga: "Priorità per i senesi senza limiti di età. Aperte le selezioni"

Paolo Benetello, responsabile delle risorse umane di Esselunga, garantisce che la residenza a Siena e provincia rappresenterà una priorità nella selezione dei 100 nuovi dipendenti del colosso della grande distribuzione. "Esselunga riserva sempre grande attenzione ai territori dove aprirà negozi e supermarket. Faremo lo stesso a Siena, una piazza per noi importante".

Quando aprirete il supermarket in Strada Massetana?

"L’intenzione è aprire nel terzo trimestre del 2024. Ma siamo già partiti con le selezioni del personale. Abbiamo voluto anticipare Il virtual job day, ieri è andato on line. Crediamo molto nell’investimento sulla professionalità dei nostri collaboratori. E abbiamo bisogno di diversi mesi per formare quelle professionalità che rientrano nei target Esselunga".

Quanto tempo vi servirebbe?

"Qualche assunzione è già stata fatta, in netto anticipo rispetto alla data di apertura. Il virtual job day potrà darci un grande aiuto e una spinta nelle selezioni".

Può darci il quadro dettagliato delle figure che cercate?

"Sono 100 posti a disposizione, 85-90 nell’ambito del supermercato Esselunga, 10-15 nel Bar Atlantic. Sono due società e due contratti diversi: Esselunga applica il contratto della media-grande distribuzione, il Bar Atlantic quello del turismo. Per il negozio cerchiamo essenzialmente due figure, come spiegato nel bando: allievo responsabile, persone che hanno voglia e desiderio di fare carriera da assistenti a capireparto, fino a vicedirettore e magari direttore. Per loro sono previsti percorsi accelerati formativi sul campo e in aula per farli diventare responsabili. Accompagnati da continui percorsi di feedback, perché questi addetti sono chiamati a coordinare gli altri dipendenti".

La seconda figura che cercate?

"Addetto alle vendite e cassiere. Risorse che saranno inserite in reparti specifici del punto vendita a Siena".

Essere senesi sarà un plus?

"Il fatto di essere residenti nel territorio è un elemento positivo. Cerchiamo di investire nelle zone dove siamo presenti, il primo fattore è attrarre chi risiede. Se non abbiamo risposte adeguate, allarghiamo il raggio di ricerca":

C’è un limite di età?

"Non di età massima, ma di quella minima. Preferiamo persone sopra i 18-19 anni, meglio se abbiano conseguito il diploma".

In cosa consiste il virtual job day?

"E’ costituito da più fasi. Si parte da un’attività di screening dei curricula che ci arrivano, per vedere chi ha più requisiti. Cerchiamo soprattutto passione e voglia di fare questo lavoro e di stare con i clienti. Alla formazione pensiamo noi, l’anno scorso abbiamo speso più di 570mila ore per formare il personale".

Avete un dipendente tipo?

"Tendenzialmente privilegiamo i diplomati, se laureati ben vengano. Uomo o donna non è importante, andiamo a cercare chi abbraccia i valori fondamentali di Esselunga, attenzione al cliente, qualità di prodotti e servizi, spirito di squadra e attenzione ai risultati. Tutti contribuiscono al buon risultato del negozio".

Quando completerete le assunzioni?

"In realtà noi lasceremo le selezioni sempre aperte, anche alla vigilia del taglio del nastro del supermarket di Siena. Può esserci sempre qualche rinuncia o, se sarà un successo, la direzione potrà incrementare il personale".

Non temete un’eccessiva presenza di supermarket a Siena?

"Nelle città dove ci sono diverse insegne e dove Esselunga è presente, la concorrenza è alta e va tutta a vantaggio dei clienti, sia per servizi che per prezzi".