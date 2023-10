Censimento, un campione di 1.670 famiglie

Anche Siena fra i 2531 Comuni italiani coinvolti nel ‘Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni’ realizzato da Istat per il 2023, che ha preso il via lunedì e interesserà oltre un milione di famiglie italiane. Per arricchire l’importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione, attraverso le risposte ai quesiti proposti nel questionario online. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. Quest’anno il comune di Siena sarà coinvolto solo nell’indagine ‘da Lista’, con un campione di 1670 famiglie che hanno già ricevuto una lettera informativa, a firma del Presidente dell’Istat, contenente le modalità per rispondere al questionario. Entro l’11 dicembre si potrà partecipare spontaneamente collegandosi al link ed utilizzando i codici di accesso riportati sulla lettera. Fino al 22 dicembre sarà possibile avvalersi dell’aiuto di un operatore comunale, disponibile presso l’Ufficio Comunale di Censimento. Infine, dal 7 novembre al 22 dicembre, scenderanno in campo dieci rilevatori, che si recheranno nelle abitazioni delle famiglie che ancora non hanno risposto per effettuare l’intervista direttamente a domicilio.